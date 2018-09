CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 29 Settembre 2018, 12:00 - Ultimo aggiornamento: 29-09-2018 13:22

Il sostituto procuratore Francesco Persico ha chiesto la convalida dell'arresto per Alexander Bogadan Coltenau. Si tratta del rumeno di 26 anni, arrestato per la selvaggia rapina nella villa dei coniugi Carlo Martelli e Niva Bazzande a Lanciano, fermato giovedì dalla Mobile di Caserta vicino allo stadio Scalzone di Casal di Principe per il tentativo di ricettare un orologio rubato in casa Martelli. Orologio che il medico Martelli ha riconosciuto. «Ma quell'orologio non è mio, me lo ha dato un amico di Pescara», ha riferito il 26enne ai poliziotti diretti da Filippo Portoghese. Ieri, giornata febbrile in procura a Napoli nord con a capo Francesco Greco e anche per il capo della questura a Caserta, Antonio Borrelli. Si sta cercando di capire come sia finito a Casal di Principe Alexander.Oltre agli altri tre connazionali in stato di fermo al supercarcere di Lanciano si cerca di blindare anche la posizione di Alexander, definito il capo banda e che parlava un corretto italiano. Contatti incessanti tra le procure Caserta e Lanciano interessate a Coltenau che per ora ha sul groppone la ricettazione e la latitanza per una condanna definitiva a un anno e 4 mesi di reclusione per un'altra sanguinaria rapina, avvenuta l'11 giugno 2013 a Frosinone e compiuta, unitamente a un fratello, a danno del padre dell'ex sindaco Michele Marini.