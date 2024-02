Undici delibere che indicano gli undici nuovi direttori di distretto della provincia di Caserta: è questa la lista che emerge dal sito istituzionale dell'Asl di Caserta il cui direttore generale, Amedeo Blasotti, ha siglato i nuovi incarichi quinquennali. L'altra grande novità è che non sono più dodici i distretti, bensì undici e questo perché c'è stato un decremento demografico provinciale tale per cui è stato tagliato un distretto. A dirla tutta, però, c'è come spesso accade una differenza tra quelli che sono i dati reali e quelli ufficiali. Sono tanti, infatti, i cittadini, soprattutto stranieri, che non sono registrati sulle piattaforme ufficiali. Ecco quindi una popolazione che nella realtà è più numerosa rispetto a quanto registrato ed è il caso delle zone afferenti al litorale Domizio, ad esempio.

Detto questo, gli undici nuovi direttori di distretto non sono tutti di nuova nomina: molti continuano il loro incarico dopo il primo mandato. È il caso del direttore del distretto 12 di Caserta Antonella Guida, per esempio, Antonietta Scalera è il direttore del distretto 13 di Maddaloni, mentre Salvatore Moretta dirigerà il distretto 14 di Teano. Antonio Orsi è stato nominato direttore del distretto 15 di Piedimonte Matese, mentre Giovanni Delli Curti è direttore del distretto 16 di Marcianise. Vincenzo Iodice riconferma il suo incarico per l'unico distretto che vede accorpare il distretto 17 e il distretto 19 in quello di Aversa. Carmine Lauriello, già responsabile dell'Adi, ha ricevuto l'incarico di dirigere il distretto 18 di Succivo. Per il distretto 20 di Casal di Principe il direttore Blasotti ha confermato Nicoletta Tessitore mentre per quello 21 di Santa Maria Capua Vetere ha nominato Francesco Frascaria. Al distretto 22 di Capua è stata riconfermata Vincenza Di Fuccia. Per il distretto 23 di Mondragone è stato nominato direttore Edoardo Giordano.

Così si conclude il concorso indetto dall'Asl di Caserta nel giugno scorso, nel quadro di un processo di formazione di “governance aziendale”, quale obiettivo assunto dalla direzione strategica dell'Asl di Caserta. La graduatoria, formulata per ciascun distretto dalla commissione esaminatrice alla cui testa è stato il direttore sanitario Gaetano De Mattia, è stata poi valutata dal direttore generale Blasotti che ha in seguito nominato dalle liste il direttore.

«Ad ognuno dei direttori di distretto - ha dichiarato il manager dell'Asl di Caserta Blasotti - al di là del buon lavoro, auguro un buon andamento della vita del cittadino che possa accedere con sempre maggiore facilità ai nostri servizi e che possa, attraverso il Dm 77, acquisire una nuova cultura sanitaria». È chiaro che i distretti sanitari rappresentano l'ente sanitario più vicino alla popolazione, distribuiti in modo capillare sul territorio: sono le strutture di riferimento per la Medicina territoriale. Quest'ultima, secondo il direttore generale dell'Asl casertana, «è il futuro della sanità, oltre agli ospedali. Si tratta della medicina a 360 gradi, quella che va incontro ai cittadini i quali vedano l'alternativa alla ormai inutile e dispendiosa corsa al nosocomio».

È chiaro che ad ogni distretto si rivolgono diversi comuni, non soltanto quello dove ha sede la direzione. Al distretto 12 di Caserta, ad esempio, afferiscono i comuni di Caserta, Casagiove, Castel Morrone e San Nicola la Strada. Su quello 18 di Succivo insistono anche i comuni di Sant'Arpino, Teverola, Orta di Atella, Casaluce, Cesa, Gricignano e Carinaro. Al distretto 16, ancora, possono fare riferimento gli abitanti dei comuni Marcianise, Capodrise, Macerata Campania, Portico, Recale e San Marco Evangelista. Il territorio del Distretto 23 si articola nei comuni di Mondragone, Castel Volturno, Cancello ed Arnone, Carinola, Falciano del Massico per un'estensione territoriale complessiva di 284,92 km quadrati con una densità abitativa di 247,64 abitanti/kmq, almeno stando alle fonti ufficiali.