Attimi concitati e di paura pochi minuti fa sulla Variante di Aversa. Come riporta CasertaNews, almeno due banditi armati di fucile hanno preso d'assalto il furgone portavalori che si trovava all'esterno della filiale Unicredit per la consueta consegna dei contanti. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due si sono fiondati addosso ai vigilantes puntando contro i fucili ed intimando di consegnare i sacchi di denaro. Preso il bottino sono scappati a tutta velocità a bordo di un'auto già pronta per la fuga. Sul posto è già intervenuta una pattuglia della polizia locale.Avviate le indagini per l'identificazione dei due criminali. Ancora non è stata resa nota la somma che i due sono riusciti a portare via.

Sull'argomento è intervenuto il noto sindacalista napoletano Giuseppe Alviti, leader associazione guardie particolari giurate. Il rischio rapina nel servizio portavalori è reale e ben presente nel settore. Anche se nonostante la crisi economica il business sia cresciuto negli ultimi anni, il servizio nel prossimo futuro sarà interessato da due possibili conseguenze. Si tratta della diminuzione della moneta cartacea a favore di quella elettronica e l'aumento degli assalti per accaparrarsi un bene (il denaro cartaceo) strumento non rintracciabile».

La Unicredit, dunque, di nuovo nel mirino dopo l'assalto in banca del mese scorso, quando una banda, tutt'ora in fuga, ha preso d'assalto la filiare dopo aver blindato l'intera città. La notte del 21 novembre è stata svaligiata la filiale Unicredit di piazza Vittorio Emanuele. Numerosi banditi hanno bloccato le vie d'accesso alla città con un'auto e due camion, uno posizionato sotto l'Arco dell'Annunziata, l'accesso al centro cittadino. Con un altro mezzo hanno sfondato le vetrine della banca, per poi fuggire con ottantatre cassette di sicurezza. Il colpo, avvenuto tra le 4.30 e le 5 della notte, ha fatto svegliare i residenti, che hanno chiamato le forze dell'ordine: una volante della Polizia e due pattuglie dei carabinieri sono intervenute ma sono stati fortemente rallentati dai mezzi dei rapinatori lasciati sul posto.

