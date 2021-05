Incidente sulla Domiziana e fuga: donna ferita, litorale terra di nessuno

Una Toyota Yaris fa una manovra azzardata sulla via Domiziana a Castel Volturno e si scontra con una Fiat Panda in transito regolarmente nello stesso senso di marcia. Le due autovetture sbandano pericolosamente fino a capovolgersi entrambe su un lato. Nella Panda c’è una giovane donna sotto choc, che sarà estratta dall’auto dai soccorsi. L’autista della Yaris, invece, un uomo di colore, forse uno dei tanti immigrati della zona, pare stia bene e subito dopo il capitombolo dà vita a quello che è diventato un cliché per gli incidenti stradali della zona dove sono coinvolti stranieri. Esce dall’abitacolo della carcassa dell’auto e scappa a piedi, facendo perdere ogni sua traccia. Intanto, la sfortunata vittima dell’incidente è trasferita al pronto soccorso per controlli e sul posto arriva la polizia che prende in carico il caso e cercherà di risalire al responsabile dell’incidente disperso fra i mille viali della Domiziana, sempre più terra di nessuno.

