Aversa, oltre un milione per 5 scuolabus elettrici

Il Comune di Aversa si è aggiudicato il finanziamento di oltre 1 milione e 200 mila da parte del ministero della Transizione ecologica per l'acquisto di 5 scuolabus elettrici/ibridi per altrettante linee cittadine. Il progetto presentato è finalizzato a sensibilizzare la comunità scolastica ai temi della mobilità sostenibile e a favorire soluzioni di trasporto per gli spostamenti casa-scuola che siano più sicure, a minor impatto ambientale e meno congestionante.

Soddisfazione dal Comune: Vincenzo Angelino, consigliere del Partito Democratico che ha guidato la stesura del progetto, parla di «importante risultato per la città, di un obiettivo strategico per le politiche di mobilità sostenibile che stiamo mettendo in campo. Penso i lavori di rigenerazione urbana che sono stati avviati che prevedono la realizzazione di nuove piste ciclabili. Un lavoro svolto in sinergia con l'assessore alla viabilità Marco Villano, che ha inserito le linee progettate per gli scuolabus nel Piano del Traffico, il quale è pronto, in attesa del parere della commissione urbanistica, e a breve arriverà in consiglio comunale».

«La strada indicata da questa amministrazione - commenta il sindaco Alfonso Golia - è quella giusta, perché è frutto di un metodo di lavoro che ha visto la partecipazione di diverse professionalità che si sono messe al servizio della Città. Oggi, finalmente, raccogliamo ciò che abbiamo seminato» conclude Golia.