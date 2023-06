Aversa, vinta la partita solidale: inaugurato campo di calciotto

Dopo un’intensa campagna di raccolta fondi, finalmente si realizza il progetto promosso dall’Inner Wheel Club di Aversa in favore della Parrocchia di Santa Maria la Nova in Aversa, sostenuto dalla Fondazione Cannavaro Ferrara @ONLUS . Il progetto “Crescere Insieme: un Service del Cuore”, avente ad oggetto la riqualificazione dell’area verde parrocchiale e la realizzazione di un campo da calciotto, ha come finalità la creazione di un luogo qualificato di aggregazione e reintegrazione sociale.

La neonata associazione cittadina, formata da 40 giovani socie e facente parte della più grande associazione internazionale di service al mondo, l’International Inner Wheel, è guidata dall’avvocato Rossella Campanalunga, presidente fondatrice. «Sono molto orgogliosa del risultato raggiunto - dichiara Campanalunga - Il nostro progetto di Service ha conquistato il cuore di tutta la nostra comunità e oggi, grazie al sostegno della Fondazione Cannavaro Ferrara, di tanti imprenditori del territorio, tra cui il Gruppo Marican, le tante associazioni culturali cittadine, i commercianti, tanti artisti e privati, possiamo festeggiare tutti insieme questo importante momento di crescita e di sviluppo del nostro territorio.

Il nostro progetto di service, dal grande valore sociale e solidale, fonda sulla profonda fiducia nella capacità di aggregazione degli sport di gruppo e sulla consapevolezza che lo sport può e deve essere veicolo di socializzazione, reintegrazione sociale e superamento delle barriere socio-culturali. Voglio ringraziare tutte le socie del Club per la loro tenacia e impegno, la nostra socia onoraria Emilia Narciso, presidente regionale Unicef, il parroco don Domenico Pezzella e tutti coloro che hanno creduto in noi».

Il 13 giugno ad Aversa, nel quartiere Borgo della città, accolti dal giovane parroco Don Domenico Pezzella, si è svolta l’inaugurazione del Campo di Calciotto, alla presenza del vicepresidente Fulvio Bonavitacola, in qualità di rappresentante della Regione Campania, di tutte le autorità locali civili e religiose, del Comitato regionale Campania Unicef, e di tutti i sostenitori del progetto. Presenti all’inaugurazione tanti ospiti e tutti i Founders della Fondazione Cannavaro Ferrara per dare il calcio di inizio.