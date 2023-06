Cade dopo una spinta e batte la testa, 40enne è grave: denunciato minorenne

Un uomo di 40 anni è ricoverato in gravi condizioni alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno. Le sue condizioni sono preoccupanti anche se, pare, non sia in pericolo di vita. Ma cosa gli è accaduto? Il dilemma è stato sciolto dopo un breve racconto di alcuni testimoni. Venerdì, stando a una breve ricostruzione dei fatti, il quarantenne Giovanni S., si sarebbe ritrovato al centro di una lite a Cellole con protagonista un minorenne il quale - dopo un battibecco per futili motivi - lo avrebbe spinto a terra. Giovanni è caduto, però, battendo la testa ed è stato subito trasportato al pronto soccorso della clinica Pineta Grande. I carabinieri della locale stazione, avvertiti dai presenti, sono accorsi sul luogo della lite: il minorenne è stato denunciato in stato di libertà.