Camion, motori di Trasportounito spenti: «Le accise vanno ridotte»

Camion vuoti. Così inizia la contestazione degli autotrasportatori. Da Caserta si dà il via alla manifestazione per protestare contro i rincari del carburante e per chiedere un intervento incisivo del Governo. Nel piazzale dell'area Fiera a San Marco Evangelista automezzi in sosta, più leggeri del solito perché senza carico. Ma pesante l'atmosfera che si respirava nell'aria ieri mattina. Antimo Caturano, presidente dell'associazione...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati