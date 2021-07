Pestaggi in carcere, parla un agente: «Ecco cosa facevano i detenuti»

«C’ero, ma non ho picchiato nessuno. Ma ormai è anche inutile giustificarsi: faranno di noi carne da macello. Quel video è stato divulgato e ha gettato discredito su tutti gli agenti che sono stati mandati dal Dap quel pomeriggio nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Quel video lì lo hanno mostrato, ma quello in cui si vede quello che è successo prima non lo fanno vedere. Glielo faccio vedere io quel video. Eccolo, li vede i detenuti...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati