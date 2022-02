La polizia di Stato della provincia di Caserta ha denunciato una persona perché trovata in possesso di artifizi pirotecnici all’interno dello stadio comunale di Casal di Principe, in occasione dell’incontro calcistico Albanova Calcio-Giugliano.

Operatori del commissariato di Aversa, nell’ambito dei servizi predisposti per la gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica in occasione delle manifestazioni sportive, durante le attività di controllo dei tifosi che accedevano all’impianto sportivo, notavano un soggetto che, una volta all’interno dello stadio, recuperava una busta di plastica in precedenza lasciata sul cancello di ingresso e contenente numerosi artifici pirotecnici, del tipo fumogeni e torce. Constatato che si trattava di materiale il cui possesso è vietato in occasione di manifestazioni sportive, l’uomo veniva denunciato all’autorità giudiziaria.