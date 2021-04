Gli operatori dei mercati bloccano l'A1: monta la protesta per il lavoro

CASERTA - Monta la rabbia dei mercatali che bloccano l'A1 all'altezza di Caserta Sud. Sull'A1 Milano-Napoli tra il bivio con la A16 Napoli-Canosa e Caserta Sud in direzione di Roma, è stata disposta la chiusura del tratto a causa della manifestazione di protesta. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 1 km di coda. Chi viaggia verso Roma viene deviato sulla A16 Napoli-Canosa, da cui è possibile immettersi sulla A30 Caserta-Salerno in direzione di Caserta, per poi riprendere la A1 verso nord. In prossimità della deviazione obbligatoria si registra 1 km di coda.