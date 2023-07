"Caronte" è arrivato. E gli effetti sono già ben visibili. Anche a Caserta. Ieri la colonnina di mercurio ha raggiunto i 38,8 gradi ma la temperatura percepita, a causa dell'alto tasso di umidità, è stata di 40 gradi. Oggi salirà ancora e di gradi se ne percepiranno 42. Un'ondata di calore, annunciata già da una settimana, che, tra alti e bassi, si protrarrà fino a fine mese. A subirne le conseguenze sono prevalentemente le persone fragili: anziani, bambini e pazienti con patologie.

APPROFONDIMENTI Rapina due prostitute sul viale Carlo III Afa, sportello virtuale del Comune Caserta, in arrivo 5 milioni per il rifacimento del manto stradale

Dall'ospedale "Sant'Anna e San Sebastiano" fanno sapere infatti che, negli ultimi giorni, è stato registrato un aumento degli accessi al Pronto soccorso, dovuto ai sintomi legati ai colpi di calore, pari a circa il dieci per cento in più rispetto alla media giornaliera. Negli ultimi giorni la media è stata di 190 accessi. Si tratta di un incremento fisiologico che tuttavia ben testimonia le difficoltà e i disagi innescati dall'innalzamento delle temperature di circa 7-9 gradi in più rispetto ai valori medi stagionali.

Per far fronte all'emergenza caldo, il Comune di Caserta ha attivato uno sportello virtuale gestito dai volontari del gruppo di Protezione civile che può essere raggiunto, inviando un messaggio whatsapp, al numero 3383912787 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 18 e anche un servizio di trasporto con ambulanza o automedica, messo a disposizione dalla onlus Pubblica assistenza San Michele per i casi più urgenti, raggiungibile ai numeri 3395082804 e 3356094623.

Contattando lo sportello si potranno ricevere informazioni e indicazioni su come affrontare l'emergenza caldo ma anche notizie utili sulla rete di iniziative predisposte sul territorio. Inoltre, sarà possibile richiedere l'attivazione di interventi di emergenza sui nominativi segnalati dall'assistenza sociale o dai medici di base. Al contempo il Comune ha stilato anche il "Piano emergenza caldo" che prevede l'adozione di una serie di comportamenti volti ad evitare l'insorgenza di situazioni di criticità. Tra questi, evitare di uscire di casa nelle ore più calde, presumibilmente tra le 12 e le 17, bere almeno due litri di acqua al giorno, evitare alcolici, consumare molta frutta e verdura, indossare indumenti leggeri.

Proseguirà per tutta l'estate intanto la distribuzione, da parte della Croce Rossa, di acqua, succhi di frutta, kit per l'igiene personale e indumenti ai senzatetto. «Ogni settimana spiega la presidente Teresa Natale vengono consegnati, in media, oltre sessanta litri di acqua. Ogni martedì e giovedì, a partire dalle 17, facciamo tappa in via Battisti, alla stazione ferroviaria e in altri punti della città dove solitamente sostano i clochard per consegnare loro questi sacchetti. Spesso ci chiedono acqua anche alcuni passanti che incrociamo lungo il percorso. Questo sabato alle 16 distribuiremo, in via straordinaria e fino a esaurimento scorte, altre 200 bottiglie da mezzo litro anche in piazza Vanvitelli. Saremo presenti fino alle 20 e forniremo consigli utili per fronteggiare questa ondata di calore. Saranno posizionate anche ciotole di acqua per gli amici a quattro zampe».

Nessuno stop neanche alla distribuzione dei pacchi alimentari destinati alle famiglie con reddito Isee inferiore ai 6mila euro. Anche ad agosto oltre mille nuclei potranno beneficiare di generi di prima necessità messi a disposizione della Cri dal Banco delle opere di carità. Resterà aperta per tutta l'estate Casa Emmaus, gestita dalla Caritas, con i suoi 18 posti per consentire ai senzatetto di usufruire di una doccia, un pasto serale e un letto. Tre invece i numeri attivati dalla Caritas diocesana per sostenere gli anziani e chi resta solo in città nei mesi estivi. Per tutti loro la possibilità di ottenere la consegna a domicilio di alimenti e farmaci ma anche suggerimenti su come prevenire situazioni di emergenza legate al caldo. Un primo contatto, quello degli uffici, che corrisponde allo 0823526466, è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. A questo si aggiungono due cellulari - 3289637331 e 3357890855 operativi 24 ore su 24. Attiverà due numeri, che saranno resi noti prossimamente e saranno operativi fino al 31 agosto, anche la parrocchia di Nostra Signora di Lourdes guidata da don Antonello Giannotti. Anche in questo caso due volontari, che si alterneranno per tutto il periodo estivo, offriranno il loro supporto ad anziani, malati e persone sole che non possono recarsi in farmacia o al supermercato.