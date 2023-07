Rapina due prostitute sul viale Carlo III, 33enne tradito dalla targa dell'auto

Due rapine a poche ore di distanza sul viale Carlo III a Caserta, nel mirino due prostitute romene. L'autore, un 33enne di Crispano, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Marcianise che lo hanno atteso al suo rientro a casa. Quando è stato bloccato aveva ancora la pistola, poi risultata essere “giocattolo”, infilata nella cintura dei pantaloni.

Tutto è iniziato alle 1,15 del mattino del 15 luglio scorso, quando il 33enne, a bordo della sua Fiat Grando Punto, di colore bianco, ha avvicinato una 34enne prostituta e con la scusa di voler consumare un rapporto sessuale l’ha fatta salire in macchina.

Mentre si allontanavano per appartarsi in zona isolata l’uomo ha estratto una pistola, poi risultata “giocattolo”, e l'ha obbligata a farsi consegnare il denaro. La donna, dopo aver consegnato la somma di 30 euro in suo possesso, si è vista rinnovare la richiesta. Ancora sotto minaccia dell’arma ha riferito al rapinatore di avere altro denaro conservato nella sua autovettura e che per averlo doveva riaccompagnarla dove l’aveva prelevata. Giunti alla sua vettura, la donna appena scesa, ha iniziato a urlare costringendo così il rapinatore a scappare. Poche ore prima, verso le 22,45, intanto i carabinieri sono intervenuti in via Carlo III per un tentativo di rapina a una 22enne prostituta rumena. Ai carabinieri, quest’ultima ha raccontato di essere stata avvicinata da un uomo che l’aveva invitata a salire a bordo di una Fiat Grande Punto bianca per consumare un rapporto sessuale. Che mentre si dirigevano in luogo appartato era stata minacciata con una pistola di consegnare il denaro, 20 euro, in suo possesso e che l’uomo, ritenendoli insufficienti, l’aveva scaraventata fuori dalla vettura in movimento. Ai carabinieri, la vittima è riuscita a fornire il numero di targa della vettura.

E’ proprio grazie a quest’ultima preziosa indicazione che i militari dell’Arma sono risaliti all’identità del rapinatore. Si sono quindi appostati nei pressi della sua abitazione e al rientro lo hanno bloccato ed arrestato. L’arma, una pistola scenica priva di tappo rosso, del tipo beretta cal. 9x21, mod. 92 fs, rinvenuta durante la perquisizione personale cui l’uomo è stato sottoposto, è stata sequestrata. L'arrestato è stato accompagnato alla Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere.