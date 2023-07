Stalker 40enne arrestato perché minaccia e pedina l'ex moglie

Stalkerizza l'ex moglie nonostante il divieto di avvicinarla. Per questo un 40enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Caserta in esecuzione di ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari.

In particolare, gli agenti del commissariato di Marcianise ricevevano la segnalazione della donna, che denunciava l’ex marito per essere stata più volte minacciata e stalkerizzata dal coniuge, con pedinamenti e messaggi intimidatori dal cellulare. L’attività investigativa intrapresa dagli operatori di polizia ha consentito di appurare che l’uomo era già stato indagato per un episodio verificatosi nei mesi scorsi, allorquando aveva esploso colpi di arma da fuoco verso l’abitazione della donna.

Il quarantenne, nonostante fosse già colpito dal provvedimento del divieto di avvicinamento alla ex coniuge, ha violato ripetutamente le prescrizioni imposte e, pertanto, è stato arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.