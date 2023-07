Scontri partita Paganese-Casertana: rintracciato e arrestato 17enne

I Carabinieri hanno rintracciato e arrestato a Santa Maria Capua Vetere un 17enne irreperibile dal 6 giugno scorso, quando si era allontanato dalla comunità presso cui era stato collocato dopo essere stato colpito dalla misura cautelare per il suo coinvolgimento negli scontri del 22 gennaio scorso avvenuti a Pagani prima della partita Paganese-Casertana.

Durante gli scontri fu dato alle fiamme un pullman dei tifosi della Casertana, che riuscirono a scendere in tempo e a salvarsi. Il minore rispondeva dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, devastazione e saccheggio.

Dopo essere stato rintracciato è stato portato all'Istituto Penale per i Minorenni di Nisida. I Carabinieri hanno inoltre segnalato il minore al Prefetto perché trovato in possesso di poco meno di un grammo di hashish.