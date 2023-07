Afa, il Comune di Caserta istituisce sportello virtuale per i casi più gravi

Uno sportello virtuale dedicato all’emergenza caldo, con un apposito numero al quale inviare messaggi via whatsapp per i casi più urgenti. È questo il provvedimento adottato dal Comune di Caserta per fronteggiare con tutti gli strumenti possibili l’emergenza caldo in atto e quella prevista per i prossimi giorni. Dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 18, sarà possibile inviare un messaggio Whatsapp al numero 338 3912787 per segnalare i casi più urgenti di persone che hanno bisogno di un intervento. Inoltre, sono disponibili anche due numeri (339 5082804 – 335 6094623) per il servizio trasporto con ambulanza e auto medica.

A seguito di una riunione, svoltasi alla presenza dell’assessore alla, Massimiliano Marzo, e dell’assessore alle Politiche Sociali, Antonio De Lucia, si è deciso di affidare la gestione delle attività dello sportello virtuale al Gruppo Comunale di volontari didel Comune di Caserta, diretto da Francesco Brancaccio, e alla Pubblica Assistenza San Michele Onlus.

Contattando lo sportello si potranno ricevere informazioni e indicazioni sui comportamenti da tenere per affrontare l’emergenza caldo, oppure notizie sulla rete di interventi predisposti sul territorio. Inoltre, sarà possibile richiedere l’attivazione di interventi di emergenza sui nominativi segnalati dall’assistenza sociale o dai medici di base. Lo sportello, poi, fornirà indicazioni precise sui comportamenti da tenere per combattere gli effetti del caldo e prevenire situazioni di emergenza. Il Comune ha anche stilato il “Piano Emergenza Caldo”, che prevede l’adozione di una serie di comportamenti volti ad evitare l’insorgenza di situazioni di criticità. Tale Piano è consultabile sul sito internet del Comune di Caserta (www.comune.caserta.it).