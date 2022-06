Caserta, proseguono i controlli straordinari: 120 veicoli controllati nel weekend

Nell’ambito dell’attività straordinaria di controllo del territorio predisposta dal Questore della provincia di Caserta sono stati effettuati, nelle serate di venerdì 24 e sabato 25 giugno 2022, servizi mirati a contrastare la commissione di reati e condotte illecite nelle aree del centro cittadino di Caserta e dei comuni di Santa Maria Capua Vetere, Castel Volturno e Sessa Aurunca. Ai predetti servizi, coordinati da funzionari della polizia di Stato, hanno partecipato operatori di quest'ultima, dell’arma dei carabinieri, della guardia di finanza, coadiuvati dai corpi di polizia municipale per gli ambiti operativi di specifica competenza.

Sono stati predisposti numerosi posti di controllo ed identificate circa 300 persone, di cui diversi soggetti annoveranti precedenti di polizia, controllati circa 120 veicoli, contestate diverse decine di violazioni al Codice della Strada. Inoltre, nelle more degli specifici controlli nei confronti degli esercizi pubblici sono stati sanzionati nr. 6 esercenti per il mancato rispetto dell’orario di chiusura imposto dalla vigente ordinanza sindacale e sono state contestate nr. 2 violazioni per occupazione abusiva di suolo pubblico. Altresì, sul litorale domitio, sono state effettuate mirate attività di controllo nei confronti di stabilimenti balneari particolarmente frequentati.