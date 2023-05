Forza Italia, nuove nomine: Di Majo è presidente cittadino di Caserta

Nuove nomine in Forza Italia a Caserta e in provincia. A renderlo noto, in un comunicato, il coordinatore provinciale degli azzurri Giuseppe Guida e il coordinatore cittadino Filippo Maturi. Sono quattro gli ingressi ufficializzati in città con l’affidamento dei relativi incarichi.

Si tratta di Giorgio Di Majo, già candidato alle scorse elezioni amministrative, e Antonio Corcione ricopriranno rispettivamente i ruoli di presidente cittadino e di responsabile della Sicurezza; in ambito provinciale Cristina Grillo sarà responsabile per i settori della Cultura e dell’Istruzione mentre Angela Cuccaro, già candidata in Fi sarà responsabile della Comunicazione, con delega al Volontariato.