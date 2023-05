Caserta, arriva la commissione Difesa della Camera dei deputati

La commissione Difesa della Camera dei deputati sarà in visita a Caserta domani e martedì 23 maggio. Lo rende noto Stefano Graziano, capogruppo Pd in commissione Difesa, che sottolinea come «questa visita rappresenta un momento di estrema importanza per la commissione, che avrà la possibilità di visitare le strutture e di incontrare il personale militare e le forze dell'ordine. Saranno due giorni che rappresentano un momento di dialogo e confronto che permetterà ai membri della commissione di comprendere appieno le problematiche che vivono le forze dell'ordine e militari nelle strutture locali, contribuendo così a promuovere politiche e interventi mirati a migliorare le loro condizioni di lavoro e a garantire una maggiore sicurezza per tutti i cittadini».

Durante le due giornate, la commissione visiterà diversi luoghi «di grande importanza strategica» nella provincia di Caserta: l'Aeroporto di Grazzanise, lo Stabilimento Pirotecnico di Capua, l'Opm di Capua, la Scuola Specialisti dell'Aeronautica militare, la Brigata Garibaldi e la Scuola di Commissariato dell'Esercito a Maddaloni.

La delegazione della Commissione Difesa sarà composta dalla vicepresidente Monica Ciamburro (Fdi), Stefano Graziano (Pd), Roberto Bagnasco (Fi), Marco Pellegrini (M5S).

La visita comincia domani alle 10 all'aeroporto di Grazzanise, tra gli altri appuntamenti si proseguirà poi martedì con mattina alla Brigata Garibaldi e nel pomeriggio alla Scuola dell'esercito di Maddaloni.