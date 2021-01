A Marcianise vince 100mila euro con il 10 e lotto

MARCIANISE - Il 10eLotto premia Marcianise con 100 mila euro per effetto di un 'nove' doppio numero Oro realizzato mettendo in gioco dieci numeri. Secondo posto per i 50 mila euro vinti a Roma, terzo posto per i 30 mila euro finiti a Città di Castello.

Finisce a Torre del Greco, in provincia di Napoli, la vincita più alta ottenuta al Lotto nel concorso di sabato 9 gennaio, pari a 130.250 euro per effetto della quaterna 4-19-53-83 sulla ruota partenopea, cui si somma - rende noto l'agenzia Agimeg - un'altra vincita da top ten ottenuta sempre nello stesso comune campano e sempre sugli stessi numeri, pari a 26.250 euro, per un totale di 156.500 euro. Secondo gradino del podio per i 64.875 euro vinti a Modena, con una giocata su Palermo, terzo posto ancora per la provincia di Napoli, con Somma Vesuviana, dove sono stati vinti 62.250 euro, ancora con una puntata sulla ruota campana, sui numeri 4-7-19-53, protagonisti sempre nello stesso Comune di un'altra vincita da top ten, pari a 19.700 euro, per un totale di 81.950 euro.

