Vola giù dal quarto piano, niente da fare per un 24enne

Una tragedia che ha scosso l'intera città di Caserta. Ieri mattina, poco prima di pranzo, un ragazzo di appena 24 anni, G.D.L., è precipitato giù da un palazzo di via Colombo, all'angolo con corso Trieste, dove risiedeva. Il suo balcone, situato al quarto ed ultimo piano del palazzo, aveva ancora le ante del balcone aperte e visibili dalla strada. Per il giovane non c'è stato nulla da fare. Nonostante i tanti passanti abbiano immediatamente allertato i soccorsi, una volta arrivati i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto sono giunte due autoambulanze medicalizzate, i carabinieri, la polizia e la polizia municipale, per delimitare la zona e consentire i rilievi e le operazioni di rito in attesa dell'arrivo del magistrato di turno. In strada con i sanitari e le forze dell'ordine, anche il fratello della vittima e il padre. Entrambi in lacrime hanno provveduto al riconoscimento del corpo.



Il 24enne era un ragazzo molto conosciuto in zona. Soffriva di depressione e per questo chi lo conosceva lo descrive come un ragazzo discreto e buono, ma trasandato e con problemi. Le indagini sono ovviamente in corso e nessuna pista viene esclusa dagli inquirenti. Al momento, considerata la dinamica e lo stato di salute del giovane, quella del suicidio sembrerebbe l'ipotesi più accreditata. Ma saranno solo le indagini a stabilirlo. La salma del giovane è stata trasportata presso l'Istituto di medicina legale dell'ospedale di Caserta per l'esame autoptico.



Solo pochi mesi fa, a fine marzo, lo stesso ragazzo si era reso protagonista di un altro episodio di cronaca. Un incendio era divampato all'interno della cucina della sua abitazione a causa di una fiamma fuori controllo innescata da una bombola di gas. In quella occasione intervennero i vigili del fuoco a domare il fuoco e a trarre in salvo il 24enne. Si era rifugiato sul cornicione della sua mansarda e da lì aveva chiesto aiuto ai passanti. Solo per questo, G.D.L., nonostante l'incendio, era riuscito a cavarsela con qualche ustione prontamente medicata dai sanitari giunti con l'autoambulanza sul posto e dai medici dell'ospedale di Caserta che lo avevano poi dimesso.



Una notizia quella di ieri che ha sconvolto i residenti del centro storico già provati dai numerosi episodi di violenza. Non ultimo quello di martedì sera in via Roma, dove un uomo visibilmente alterato, probabilmente dall'alcool, ha aggredito fisicamente il personale del 118 intervenuto in suo soccorso. L'uomo, già noto ai sanitari e alle forze dell'ordine per essere un soggetto in cura psichiatrica e che rifiuta le cure con i farmaci prescritti, ha ferito uno dei membri dell'equipaggio dell'ambulanza graffiandolo sul volto in prossimità della giugulare. Solo dopo diverso tempo sono arrivati gli uomini delle forze dell'ordine. L'uomo alla vista degli agenti si è dileguato. I sanitari si sono recati al pronto soccorso dove alla persona ferita è stata data una prognosi di dieci giorni. Ieri mattina i membri dell'equipaggio hanno sporto denuncia. L'episodio ha scatenato un moto di indignazione tra i residenti, alcuni dei quali hanno persino registrato increduli quanto accadeva sotto i loro occhi.