Una sinergia, plasticamente dimostrata dalla presenza, alla conferenza stampa di ieri al Comune, di tutte le istituzioni (Comune, Reggia, Camera di Commercio, ma c'erano anche gli altri componenti del Tavolo del turismo) coinvolte nel Cartellone del Natale 2023 a Caserta, questa volta, appunto, unico, nel senso che racchiude tutti gli eventi che si terranno in città durante le festività.

Nel segno di Luigi Vanvitelli, com'era giusto e prevedibile nell'anno delle celebrazioni a lui dedicate. Infatti, nel Cartellone è compreso anche il programma di "Caserta in festa per Vanvitelli", realizzato dal Comune con un finanziamento regionale di 250mila euro (50 dei quali, però, di Iva, è stato precisato). Il "tragitto" degli eventi, infatti, collegherà il centro storico con San Leucio e Vaccheria. Il 16, 17 e 23 dicembre e il 6 e 7 gennaio, dalle 17 alle 21, è previsto un percorso storico-teatrale con proiezioni di immagini sulla facciata di Palazzo Acquaviva e una voce narrante che le illustrerà. Negli stessi giorni e negli stessi orari, a San Leucio, il Corteo storico, curerà le visite gratuite alla Casa del Tessitore e al Museo della Seta. Un grande ritorno è il Presepe Vivente di Vaccheria, realizzato in collaborazione con la Pro Loco "L'Antico Borgo di Vaccheria", previsto dalle 17 alle 21 del 16 e 17 dicembre e 6 e 7 gennaio. Il programma, che prevede anche spettacoli dal vivo e teatranti di strada, chiuderà in Piazza Dante il 6 gennaio con un concerto.

Per ovviare al problema della carenza di parcheggi in città, il Comune, in collaborazione con Air Campania, ha messo a disposizione una navetta gratuita nei giorni 9, 10, 16, 17, 23, 30 dicembre e 6 e 7 gennaio, dalle 16 alle 22, che collegherà piazza Vanvitelli con piazza della Seta a San Leucio. Inoltre, dal 9 dicembre e per tutti i weekend fino al 6 gennaio, si potrà parcheggiare nell'area mercato di via Ruta (660 posti auto) pagando solo un euro. Da qui, poi, sarà possibile usufruire di una navetta gratuita che condurrà i visitatori in piazza Vanvitelli.

La festa comincia, dunque, stasera alle 18 con l'accensione del grande albero a cura della Camera di Commercio (quest'anno dal look rinnovato) in piazza Dante e delle luminarie (istallate a cura di Confcommercio) in piazza Gramsci e lungo tutto il corso Trieste e la rappresentazione, sotto l'albero, della Natività della Pro loco Vaccheria. «Essere tutti qui - ha sottolineato il presidente della Camera di Commercio, Tommaso De Simone - non è la sommatoria di tanti singoli che si muovono scollegati, ma un modo di lavorare insieme per promuovere la città e l'intero territorio».

La regia dell'operazione è del Comune che ha coordinato le iniziative, mettendole a sistema. «Sono felice ha detto il sindaco, Carlo Marino che siamo riusciti a coinvolgere le realtà del territorio, realizzando un calendario di qualità. Importante anche l'apporto delle associazioni che ci hanno dato una mano: insieme possiamo farcela costruendo un'idea unica e innovativa del territorio. Ed è solo l'inizio: stiamo costruendo un app che si chiamerà "Royal Caserta", e nascerà dal modello organizzativo che stiamo sperimentando per Natale».

Convinto delle ricadute anche economiche dell'iniziativa è il vicesindaco e assessore agli Eventi, Emiliano Casale: «Finalmente la città fa sistema e adotta una nuova visione. Peraltro, oltre ai tanti spettacoli in cartellone, abbiamo pensato a come garantire un'accoglienza migliore ai visitatori, con parcheggi e navette». L'impegno corale come modalità operativa è stato apprezzato dal presidente della Commissione turismo di Confindustria Caserta, Giovanni Bo, e dalla direttrice della Reggia, Tiziana Maffei.

«Il cartellone unico è la prova dell'impegno comune non solo per accogliere, ma anche per attrarre. Come sta facendo la Reggia, ad esempio, con le aperture straordinarie o lo slittamento al pomeriggio di diverse attività. Con l'orario serale ha sottolineato la dg contiamo di offrire maggiori opportunità ai turisti che vengono da fuori e di invogliarli a fermarsi in città». Tante le proposte della Reggia: dal Videomapping sulle facciate del cortile interno, ogni pomeriggio fino al 6 gennaio, all'apertura del Teatro di Corte, ai Concerti nella Cappella Palatina, alla mostra, dal 16 dicembre, di Nino Longobardi, all'apertura serale del 20 dicembre per Il gran ballo a corte. «E non è esclusa ha aggiunto Maffei - qualche apertura sperimentale del tratto che collega, all'altezza della Fontana di Diana e Atteone, la Reggia a San Leucio».