Sarà una Notte bianca completamente innovativa quella che si svolgerà a Caserta il prossimo sabato, 10 dicembre. Una Notte bianca all'insegna di numerosi eventi adatti a tutte le fasce di età e che si svolgeranno in quattro piazze del centro città. Band musicali, comici ed artisti si esibiranno sui palchi in orari diversi, così da consentire la massima partecipazione dei cittadini.

Una vera e propria boccata di ossigeno per le attività commerciali che arriva dopo i tanti mesi di chiusura per il Covid19 e dopo tante restrizioni. Giunta alla sua quarta edizione, la Notte bianca di Caserta ospiterà anche quest'anno la Ce Gusto Streat Fest, la manifestazione che si svolge dal 7 all'11 dicembre con numerosi stand su corso Trieste.

Ma non solo street food e musica: «L'edizione di quest'anno ha spiegato Gian Piero Menditto, avvocato e organizzatore dell'evento in collaborazione con la Società Showlive srls, della ditta Bss e dell'associazione Zero Zero Live prevede la presenza di più eventi, ognuno destinato ad un pubblico diverso. Dal villaggio di Babbo Natale pensato evidentemente per i più piccoli ai cantanti in piazza Sant'Anna, allo show in piazza Dante, fino alla pista di pattinaggio sul ghiaccio di piazza Ruggiero. Il dettaglio di tutti gli eventi, con gli artisti che si esibiranno e l'intero calendario saranno promossi già all'inizio della prossima settimana. Sono grato a quanti hanno collaborato alla realizzazione di questa iniziativa che ritorna a Caserta dopo quattro anni di assenza ha aggiunto Menditto e la sua realizzazione è stata possibile grazie proprio al sostegno di tante attività commerciali che, nonostante la crisi, hanno voluto credere nel nostro progetto».

Qualora le condizioni atmosferiche non consentissero lo svolgimento della manifestazione, per una questione di sicurezza la stessa sarà rinviata a settembre 2023. La Notte bianca sarà anche l'occasione per i commercianti di restare aperti oltre il solito orario, con la consapevolezza di avere in strada molti cittadini desiderosi di godersi in modo spensierato la passeggiata. Musica, buon cibo e spettacoli, faranno il resto. La Notte bianca è inserita all'interno del cartellone di eventi natalizi voluto dal Comune di Caserta. Un vero e proprio contenitore delle numerose iniziative pubbliche e private realizzate nel mese di dicembre e agli inizi di gennaio. La città di Caserta già in passato si è distinta per una nutrita partecipazione di persone a questo tipo di iniziative. Le scorse edizioni della Notte bianca, infatti, riuscirono a rendere il capoluogo un vero e proprio fiume umano di persone. Un'alternativa reale per trascorrere una notte all'insegna del divertimento sano, del busto e dello shopping.

«Speriamo ovviamente che il tempo giochi a nostro favore - ha concluso l'organizzatore Gian Piero Menditto - perché per la riuscita di eventi come questi c'è un lungo lavoro di tante persone. Il fatto che gli imprenditori casertani abbiano creduto in noi è un segnale importante della volontà di tutti di lasciarsi alle spalle il brutto periodo legato al Coronavirus e di ripartire con una marcia in più, anche sfruttando occasioni come questa della Notte bianca. Occasioni in grado di canalizzare le persone per le strade del centro, offrendogli un prodotto di qualità ed eventi innovativi. In poche parole, una reale alternativa allo stare a casa». L'appuntamento per la Notte bianca è, quindi, per sabato 10 dicembre. Il programma con gli artisti e gli eventi nelle piazze sarà reso pubblico lunedì mattina dagli organizzatori.