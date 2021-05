Caserta, l'ex ospedale civile: «La parrocchia voleva lì un ospizio»

«Un peccato questi lavori fermi, un rammarico non aver potuto realizzare il sogno di tutta la comunità parrocchiale del santuario Sant'Anna, quello di fare dell'ex ospedale civile una casa di riposo per anziani e un ostello della gioventù. Prevalse la decisione di destinare l'edificio alla Guardia di finanza per farne sede del comando provinciale, la situazione di sospensione dei lavori dimostra quanto il percorso sia ancora complicato,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati