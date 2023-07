Welfare: dal Comune in partenza le raccomandate per il ritiro della carta risparmio spesa 2023 “Dedicata a te”

Sono 804 le famiglie beneficiarie della carta risparmio spesa 2023 denominata “Dedicata a te”: nei prossimi giorni saranno spedite dal Comune di Caserta le raccomandate per il ritiro. Questa card per l’acquisto di beni di prima necessità ha un importo di 382,50 euro e sarà destinata ai nuclei familiari in stato di bisogno (con un Isee inferiore ai 15mila euro all’anno). La raccomandata conterrà un documento da consegnare poi all’ufficio postale per entrare in possesso della carta.

L’Inps ha individuato le famiglie destinatarie, stilando un’apposita graduatoria.

Con questo strumento sarà possibile l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, tra i quali pane, pasta, riso, latte, carni, alimenti per bambini e per la prima infanzia, legumi, conserve, acque minerali, ortaggi, uova. Grazie a una specifica convenzione stipulata con i commercianti che si renderanno disponibili, la card consentirà di usufruire anche di sconti. L’attivazione della carta dovrà avvenire entro il 15 settembre per non perdere le somme caricate.

«In questa fase – ha spiegato il sindaco di Caserta, Carlo Marino – è ancora più importante stare accanto alle famiglie che hanno maggiori necessità». Gli fa eco l’assessore alle Politiche sociali, Antonio De Lucia: «Abbiamo deciso di accelerare il procedimento burocratico, inviando direttamente a domicilio i moduli per poter ritirare presso gli uffici postali queste carte risparmio spesa. La nostra amministrazione ha come punto fermo la vicinanza ai più deboli».