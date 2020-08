Continua a bruciare l'area a sud di Caserta, al confine con il Comune di San Nicola la Strada, proprio al di sotto della superstrada Maddaloni-Santa Maria Capua Vetere. Dopo l'incendio di ieri che aveva coinvolto sterpaglie e rifiuti, la stessa situazione si è ripresentata oggi.

LEGGI ANCHE Sant'Antimo, donna uccisa da scooter: arrestato il pirata, denunciato il passeggero

Sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco di Caserta; si tratta dell'area cosiddetta Lo Uttaro. Anche in questa circostanza, il rogo ha sprigionato una densa nube nera; nelle vicinanze non ci sono molte abitazioni. Dopo varie ore di lavoro, con fiamme molto alte, i Vigili del Fuoco hanno dovuto utilizzare anche specifiche attrezzature in dotazione per la produzione di schiuma antincendio, e così l'incendio è stato domato.

Ultimo aggiornamento: 16:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA