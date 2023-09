Non solo Reggia in provincia di Caserta in occasione delle Giornate europee del patrimonio. Si parte, però, inevitabilmente, dal capolavoro vanvitelliano, ma con un programma cambiato a causa del maltempo previsto nel fine settimana. Infatti, non sarà possibile effettuare il percorso lungo l'Acquedotto Carolino fino al torrione della cascata.

Resta, invece, invariato il programma degli eventi "interni".

Così, oggi, gli appartamenti reali saranno aperti dalle 8.30 alle 22.15 (dalle 19.30 il costo del biglietto di ingresso agli appartamenti è di due euro). Dalle 10.15 alle 13.45 nella Biblioteca palatina, verrà esposta l'edizione padovana del 1784 dell'Encyclopédie di Diderot e d'Alembert e la Dichiarazione dei disegni del Real palazzo di Caserta di Luigi Vanvitelli. Dalle 10 alle 12.45 di oggi e di domani e dalle 14.15 alle 17.45 di oggi si potranno effettuare visite al Teatro di corte con la collaborazione del Touring club Italia. Dalle 20 alle 21.30, concerto dell'Orchestra da camera di Caserta, diretta da Antonino Cascio, con il flautista Mario Bruno. Il Parco reale e il Giardino inglese saranno aperti nelle modalità e negli orari ordinari.

Domani, dalle 10.30 alle 13.30 i visitatori, accompagnati dal personale del museo, potranno andare alla scoperta del percorso massonico del Giardino inglese. In caso di pioggia l'iniziativa sarà sostituita con un approfondimento in Biblioteca palatina dedicato agli affreschi della terza sala e alle statue di Talia e di Melpomene. Sempre meteo permettendo, dalle 9.30 alle 12.30 si svolgerà la passeggiata ai Ponti della Valle.

Il Museo archeologico dell'antica Capua, in collaborazione con il dipartimento di Lettere e Beni culturali dell'Università della Campania, organizza per oggi, dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 18, visite guidate con uno sguardo specifico sulle ricerche di Capua preromana. Inoltre, dalle 19:30 alle 21:30 l'associazione musicale "Pergolesi" e la "Pergolesi for community" di Santa Maria Capua Vetere intratterranno il pubblico con uno spettacolo musicale. All'Anfiteatro campano, oggi alle 11, è prevista una visita guidata tematica a cura de "Le Nuvole" dal titolo "Squarci di vita nella Capua romana". Quindi, alle 18, in collaborazione con l'associazione "Rosa del Nilo Aps", si terrà una lezione di yoga al tramonto per bambini. L'Anfiteatro, peraltro, osserverà un'apertura straordinaria (al costo di 2 euro) dalle 19 alle 22 (con ultimo ingresso alle 21) proponendo uno spettacolo itinerante, curato dall'associazione "Il Demiurgo", con la messa in scena dei miti del mondo greco e romano. Domani, la giornata inizierà, sia al Museo archeologico che all'Anfiteatro, con le visite guidate a cura del dipartimento di Lettere e de "Le Nuvole" per continuare all'Anfiteatro campano (dalle 10 alle 12) con un laboratorio dedicato ai bambini dal titolo "terre e colori" diretto dal maestro Gianni Pontillo, a cura dell'associazione "Lions Club" di Santa Maria Capua Vetere e dal "Leo club Santa Maria Capua Altera Roma".

Il Museo archeologico dell'Antica Allifae oggi dalle 9 alle 13, dalle 14 alle 18 e dalle 19.30-22.30 e domani dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, in collaborazione del Comune di Piedimonte Matese e dell'associazione culturale Cuore sannita, propone un percorso alla scoperta del "Patrimonio vivente" nel Matese campano. Al Museo archeologico di Calatia, oggi dalle 9 alle 13 e dalle 20 alle 23 e domenica dalle 9 alle 13, i visitatori potranno ammirare le collezioni, con due successive visite guidate ad intervallo di un'ora. Al Museo archeologico di Teanum Sidicinum oggi alle 18 sarà inaugurata una mostra semi permanente di reperti caleni, mentre alle 20 si potrà assistere allo spettacolo "La serva padrona". Domani, alle 11,30, recital del flautista Mario Bruno.