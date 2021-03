Misure anti Cov: solo servizi essenziali al Comune di Santa Maria Capua Vetere

S. MARIA C. V- Terminerà il 5 aprile prossimo la chiusura al pubblico degli uffici comunali di Santa Maria Capua Vetere dove funzionano – dal 22 marzo scorso – solo i servizi cosiddetti «essenziali». Orari al pubblico regolari invece per gli uffici della Polizia Municipale e altre attività come dichiarazioni di nascita e di morte, pubblicazione di matrimonio, attestazioni non autocertificabili, protocollo generale e rilascio di carte d'identità. Per tutti gli altri uffici – almeno 15 - sono previste le modalità di comunicazione a distanza: specifiche necessità e urgenze potranno essere evidenziate ai responsabili degli uffici contattando i numeri telefonici contenuti ordinanza pubblicata sul sito del Municipio con possibilità di fissare appuntamento. L’ordinanza a firma del sindaco Antonio Mirra si è resa necessaria per contenere ulteriori contagi alla luce dei report sanitari e di altre attività richiamate nel provvedimento del primo cittadino

APPROFONDIMENTI LA BUROCRAZIA Carte d'identità, se ne parla ad agosto:prenotazione... L'EPIDEMIA Covid a Caserta, la denuncia:«I malati gravi accettano tardi...