Mercoledì 25 Settembre 2019, 12:00

«Masterplan? Sono qui per chiedere un pezzo di spiaggia perché quella che gestivo io mi è stata sequestrata. Sono un imprenditore privato che ha investito sul lago di Lucrino, sulla costa dei Campi Flegrei. Insegno come andare in canoa ai bambini». Eccolo il prototipo di un possibile investitore del litorale che dovrebbe creare sviluppo e pubblica utilità. «Solo che la guardia costiera mi ha sequestrato la spiaggia perché dopo venti anni di attività si è accorta che mi mancava la licenza per attività sportive». E ora? «Voglio dare la possibilità ai bambini di imparare uno sport in uno dei luoghi più magici del Sud, il litorale Flegreo». Gianluca Montuoro è il presidente della «Asd Black Dolphin» del lago di Lucrino ed è nella sala dell'Auditorium, a ridosso della pineta, dove si è insediato il «laboratorio di Pianificazione Partecipata», che si svilupperà per l'intero mese di ottobre con un programma ricco di incontri ed eventi volti all'ascolto e a raccogliere interessi, bisogni e aspirazioni relative proprio al Masterplan. Lo stesso governatore De Luca ha auspicato che il litorale, con i suoi 70 chilometri di costa pianeggiante, diventi la «Romagna del Sud».In realtà, a Pineta Mare c'è già in atto il progetto del nuovo porto con 1250 posti barca. Un'opera di 120 milioni di euro ad opera società «Marina di Castello» della Galassia della famiglia Coppola. Al tavolo dei relatori, ieri, c'era anche la dirigente dell'Ipsart Alberghiero del Mare di Cellole sede associata di Ipssart di Teano, Annamaria Orso che con i docenti ha lanciato la proposta di legge per la «Tellina a marchio Dop». Ma parlando del masterplan, come scegliere le imprese? Una proposta la lancia Luigi Traettino di Confindustria Caserta: «Le regole di ingaggio siano chiare, altrimenti nessuno investirà qui».