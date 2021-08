Botte e minacce ai nonni per avere denaro, 28enne arrestato

Da mesi minacciava e picchiava i nonni per ottenere denaro. I carabinieri lo hanno arrestato: 28enne di Castello di Cisterna è accusato di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. I militari - allertati dal 112 - sono intervenuti nell’abitazione di una coppia, un 82enne e una 77enne. Lì hanno constatato il comportamento violento del nipote e hanno ricostruito diversi episodi analoghi avvenuti in passato mai denunciati dalle vittime che sono state curate da personale del 118. L’arrestato è stato tradotto al carcere in attesa di giudizio.

APPROFONDIMENTI FRIULI Trieste, con lo scooter si schianta contro un bus: Margherita muore a... IL CASO Abbandona due cuccioli vicino ai rifiuti:cagnolini salvati e... USA Covid, Los Angeles e Chicago, obbligo di vaccino per i docenti entro... CALABRIA Aggredita in strada da «4 vicini di spiaggia senza motivo,...