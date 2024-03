Castel Volturno, arrestato 21enne per spaccio: sorpreso con 100 grammi di droga

La polizia ha arrestato a Castel Volturno un 21 enne, originario della provincia di Napoli, ritenuto responsabile di spaccio di sostanze stupefacenti.

Dopo aver avvistato alcuni movimenti sospetti, investigatori della squadra mobile di Caserta e del commissariato di pubblica sicurezza di Castel Volturno hanno bloccato il giovane in strada, in località “Ischitella”, mentre cedeva della sostanza stupefacente ad un acquirente, avvicinatosi a lui a bordo di autovettura. In seguito a perquisizione nell’abitazione, il 21enne è stato trovato in possesso di circa 100 grammi tra cocaina e hashish, già suddivisi in dosi pronte per lo smercio.

All’esito del giudizio “per direttissima”, l’uomo è stato condannato a una pena di un anno e mezzo di reclusione. L’acquirente, invece, è stato segnalato alla Prefettura per i provvedimenti di competenza.