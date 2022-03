Al centro danza Arabesque di Caserta arriva la ballerina internazionale Maria Caruso. La coreografa e accademica italo-americana è una professionista del settore, nata a Pittsburgh, è attivista sociale ed esperta nelle arti dell’intrattenimento al fitness. La masterclass di domenica 27 marzo dalle ore 10,00 presso centro danza di via Fuga, è indirizzata ai corsi di livello intermedio ed avanzato. La lezione di alto perfezionamento consiste nel partire da movimenti utilizzati nella tecnica del balletto classico al fine di analizzare come questi si siano adattati e sviluppati in diverse forme nella danza contemporanea.

Tutte le entità artistiche guidate dalla visione della ballerina americana sono note per il suo impegno a difesa della salute, del benessere e del cambiamento positivo nelle comunità a livello regionale e globale. Alla Roche Universtity la Caruso dirige iniziative creative e innovative nel Dipartimento di Arti dello Spettacolo e una pubblicazione nota come Arts Inclusive. “Metamorphosis” è il titolo della performance acclamata come una delle più grandi creazioni soliste di Maria Caruso fino ad oggi, ed è seguita in tutto il mondo, prima al Karmiel ddance festival in Israele nel 2018, avendo poi suscitato gli apprezzamenti della critica fuori da Broadway nel 2021. L’azione artistica anticipa l’incontro con gli allievi della scuola diretta da Annamaria Di Maio.

Molti sono stati, negli anni, gli ospiti giunti al centro di danza che opera nel casertano dal 1984, tra alcuni ricordiamo: Bill Goodson, Carl Portal, Claudia Rossi, Ugo Ranieri, Ambeta Toromani. L’associazione che ha sede anche a Capua cerca in maniera continuativa di approfondire la formazione dell’arte coreutica e «grazie a questa impostazione - dice Annamaria di Maio - molti allievi sono stati avviati con successo alla professione sia in campo teatrale e televisivo che didattico, con l’obiettivo di arricchire sempre il patrimonio artistico e culturale dei nostri danzatori».