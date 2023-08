Cinghiali a valle in cerca di cibo, avvistamenti tra le case a San Felice a Cancello

C’era stato un periodo di pausa, ma da qualche giorno a questa parte, sono riscesi a valle e anche più affamati del solito. Da quarantotto ore circa, sono diversi gli avvistamenti di cinghiali anche di grossa taglia, nella zona tra le frazioni di Botteghino e Cancello Scalo a San Felice a Cancello, nel Casertano.

Addirittura, lungo via Bettino Craxi, un cittadino se l’è ritrovato all’interno del giardino della propria abitazione: aveva mangiucchiato persino alcune verdure coltivate nell’orticello di casa.

A quanto pare, scendono di buon’ora dalla zona del castello del Matinale, sulla collina di Cancello Scalo, e invadono le strade sanfeliciane a caccia a cibo.

Il branco di animali selvatici arriva dal Monte Partenio, che sovrasta l’intera zona nella parte retrostante in direzione dell’Irpinia. Tempo fa, addirittura, una donna fu morsa ad una gamba e riportò, per fortuna, solo ferite lievi. Cresce la paura tra la popolazione della Valle di Suessola, in quanto qualche esperto ha avanzato l’ipotesi che sulla collina sanfeliciana ci sia in corso una vera e propria riproduzione dell’animale.