«Comune debitore»: la ex caserma Pollio pignorata dalla Sace

Lo aveva annunciato e lo ha fatto. La Sace ha messo in atto un nuovo pignoramento. Il 25 febbraio al Comune di Caserta è arrivata la notifica dell'esproprio del parcheggio ex caserma Pollio, «consistente in un'area esterna di circa 4.000 metri quadrati, con ingresso da via Vittorio Veneto, confinante con detta via, Ufficio Agenzia delle Entrate, Catasto e Genio Civile e complesso demaniale in ristrutturazione adibito ad Archivio di Stato».

...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati