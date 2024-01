Con l'auto sfonda il cancello, lei si barrica in casa e lo denuncia: arrestato a Castel Volturno

Con l'auto sradica letteralmente il cancello di casa suo e della compagna, danneggia alcuni arredi e una porta: un 36enne napoletano finisce in carcere per maltrattamenti e resistenza a pubblico ufficiale. A bloccare il violento sono stati gli agenti del commissariato di Castel Volturno intervenuti sul posto poco dopo l'sos lanciato dalla donna.

Poliziotti della squadra volante del commissariato di Castel Volturno, infatti, sono intervenuti su richiesta al numero di emergenza 113 della donna, che ha segnalato il comportamento violento del proprio compagno.

L'uomo, a bordo della sua auto, ha sradicato il cancello di casa e danneggiato alcuni arredi oltre ad una porta. La vittima, impaurita dall’atteggiamento furioso e dalle minacce di morte ricevute, si è rinchiusa in una stanza, in attesa di aiuto.

All’arrivo dei poliziotti, l’uomo non si è per nulla calmato, anzi, ha continuato a inveire e minacciare con atteggiamenti violenti tanto da essere successivamente denunciato anche per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Il fermo dell'uomo è stato convalidato ed è stato condotto al carcere di Santa Maria Capua Vetere