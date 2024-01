Da tempo subiva in silenzio, senza ribellarsi, le aggressioni e i continui atteggiamenti vessatori dell'ex fidanzato. L'altra sera, al culmine di una giornata di tensioni e paure e di pedinamenti da parte del giovane, ha trovato il coraggio e la forza per dire "basta" e per presentarsi alla caserma dei carabinieri di Cellole (nel paese in cui vive), per denunciare il suo persecutore. La vittima di quest'ennesimo episodio di violenza contro le donne (finito ancora una volta al centro della cronaca) è una giovane del paese sul litorale domiziano. Quando si è presentata al cancello della stazione dell'Arma era già sera. Gli uffici della caserma a quell'ora non erano più aperti al pubblico. Lei però non si è lasciata scoraggiare da quest'imprevisto e, determinata a porre comunque fine al suo incubo, ha deciso di contattare la centrale operativa, utilizzando l'impianto citofonico; ai militari che hanno risposto ha riferito di avere bisogno di aiuto.

APPROFONDIMENTI Maddaloni: ex Alcatel, rubati tre interi capannoni. Tutto da rifare per vendita e bonifica Teverola: svolta per 400 operai, dopo anni arriva il contratto San Leucio, ok alla discoteca «Il Setificio»: il Tar "boccia" il Comune

In pochi minuti, la ragazza è stata raggiunta dai carabinieri di una pattuglia, impegnati in un servizio di controllo e prevenzione del crimine sul territorio. Quando sono arrivati, l'hanno trovata davanti al cancello del presidio, da sola, infreddolita, spaventata e in preda a un evidente stato di agitazione. La donna è stata immediatamente accolta nella caserma e i militari dell'Arma hanno provato a tranquillizzala e confortarla, facendole capire che lì poteva sentirsi al sicuro e protetta. La giovane ha così trovato la forza di raccontare la sua storia e di denunciare le angherie e le violenze subite da diversi mesi a questa parte da parte dell'ex fidanzato, restio ad accettare la fine della loro relazione o forse incapace di rassegnarsi alla fine del loro rapporto.

Ha riferito di continue ingiurie e di percosse e ne ha descritto l'estrema gelosia. Addirittura, il giovane arrivava a imporle quale abbigliamento doveva usare e come doveva vestirsi, la limitava e la controllava perfino nell'utilizzo dei social network. A tutto ciò si accompagnavano le minacce di lesioni fisiche, alle quali diceva che avrebbe fatto ricorso qualora la giovane non avesse obbedito alle sue richieste e se non lo avesse assecondato. In più occasioni l'ex fidanzato l'avrebbe picchiata e colpita, schiaffeggiandola al volto. Un paio di sere fa ci sarebbe stato l'ultimo in ordine di tempo, al termine del quale era stata pedinata dall'ex fidanzato. Al termine del racconto, ha ovviamente deciso di formalizzare la denuncia. Le indagini e gli accertamenti sono immediatamente partiti e in breve tempo i carabinieri hanno identificato il giovane. È stato denunciato a piede libero.