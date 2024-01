Ai 400 lavoratori del deposito Mondo Convenienza di Teverola sarà applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore "trasporti mezzi e logistica". Ad annunciarlo con soddisfazione è il segretario generale Fit Cisl di Caserta, Pasquale Federico, il quale sottolinea come dopo una lunga trattativa finalmente si è giunti a uno straordinario risultato per i lavoratori della società Multiservice 3000, operante come azienda appaltatrice all'interno del gruppo Mondo Convenienza di Teverola. «Dopo tanti anni di lavoro senza essere inquadrati e, quindi, senza essere retribuiti con il giusto contratto di lavoro - dice Federico - al personale del trasporto e montaggio, che veniva sempre bistrattato, finalmente oggi viene ridata la giusta dignità». Ai 400 dipendenti, economicamente verrà da subito riconosciuto un aumento salariale di circa 100 euro mensili. I due impianti di Teverola, funzionanti da circa 10 anni, fungono da deposito per il punto vendita Mondo Convenienza di Marcianise e per le vendite online. Molti, infatti, sono i clienti che comprano mobili ed elettrodomestici e poi, risparmiando i costi di trasporto e montaggio, si recano a ritirare i loro acquisti al deposito di Teverola.

Con il nuovo contratto, oltre all'aumento salariale verranno riconosciuti ai lavoratori tutti i diritti. Per agevolare l'equilibrio vita-lavoro vengono introdotte misure specifiche e viene attivato un tavolo di monitoraggio per la verifica di corretti ritmi di lavoro e viene prevista, inoltre, la facoltà delle ferie solidali. L'attività lavorativa si svolgerà, di norma, su 5 giorni la settimana con riposo domenicale e pausa pranzo. L'orario di lavoro sarà rilevato da un'apposita strumentazione. «Con l'accordo sottoscritto - spiega il segretario Fit Cisl - si definisce un quadro di regole, ponendo al centro in primis sicurezza e salute sul lavoro, adeguamento economico, formazione e professionalizzazione e verifica organizzazione del lavoro per una compatibilità anche vita-lavoro». Il diritto italiano individua nel Contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) la fonte normativa attraverso cui organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro definiscono concordemente le regole che disciplinano il rapporto di lavoro. Il contratto di lavoro regola sia gli aspetti normativi del rapporto, sia quelli di carattere economico.

È prevista una parte destinata a normare alcuni aspetti del rapporto sindacale esistente tra organizzazioni firmatarie e associazioni datoriali, di quelli aziendali tra datore di lavoro e rappresentanze sindacali aziendali. L'applicazione del contratto nazionale ai lavoratori di Mondo Convenienza è un traguardo importante secondo il segretario Fit Cisl Federico perché «gli accordi sono una dimostrazione di quello che sosteniamo da tempo come sindacato che si occupa di trasporti e logistica e di come proprio il settore della logistica sia il volano e il rilancio occupazionale del territorio casertano. Abbiamo la fortuna che in Terra di lavoro la logistica è molto ben strutturata, con l'interporto Sud Europa che è raccordato con lo scalo merci Marcianise Maddaloni e, sempre nella zona, a breve, dovrebbe essere ultimata l'uscita autostradale sulla A 30, liberando così le strade che insistono nel distretto commerciale di Marcianise e sull'uscita di Caserta Sud. Nella zona industriale di Teverola e Carinaro, poi, sono raggruppati i più grandi hub competitors, come Tnt, Fedex, GLS, Eurospin, Md, Conad e Lidl. Insomma, il lavoro della logistica nel nostro territorio potrebbe creare tanti sbocchi e, soprattutto se, come negli ultimi tempi se ne sta parlando, potrebbe essere attivato l'aeroporto di Grazzanise, anche se solo come scalo cargo, l'indotto che potrebbe generare nella nostra provincia sarebbe enorme».