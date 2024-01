Caserta, scuola materna di viale Beneduce: aperte le iscrizioni

Nuovi nati e istruzione. Sono aperte le iscrizioni alla Scuola materna comunale di viale Beneduce per l’anno scolastico 2024-2025. Per poter effettuare la procedura, è necessario scaricare e poi compilare il modulo presente sul sito internet del Comune di Caserta. La modulistica e la documentazione (modello ISEE 2023 e certificato anagrafico) allegate dovranno essere inviate, esclusivamente via pec all’indirizzo: postacertificata@pec.comune.caserta.it o consegnate a mano al protocollo generale presso il Comune di Caserta, sito in piazza Vanvitelli, entro il prossimo 10 febbraio.

L'ufficio pubblica istruzione prenderà in carico le domande inviate e successivamente verrà compilata la graduatoria dei nuovi iscritti per l’anno scolastico 2024-2025. «La scuola materna comunale – ha dichiarato l’assessore alla Pubblica Istruzione, Enzo Battarra – rappresenta un’istituzione storica della nostra comunità.

Caserta resta una delle città che è ancora dotata di una simile struttura, che svolge un servizio di fondamentale importanza, soprattutto nei confronti dei bambini che hanno maggiori necessità. L’obiettivo principale di questa amministrazione, infatti, resta quello della tutela delle fasce più deboli e la nostra attenzione su questi argomenti è e sarà sempre massima».