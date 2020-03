LEGGI ANCHE

Gli ausiliari della sosta diventano «volontari» per i casertani in difficoltà a causa dell'emergenza Coronavirus. Porteranno a domicilio farmaci e beni di prima necessità. È l'iniziativa voluta dal Comune di Caserta e resa possibile dalla disponibilità della Tmp, la società concessionaria delle 'strisce blù in città. Una riconversione del servizio di controllo dei parcheggi in un vero e proprio servizio di assistenza per i cittadini impossibilitati a muoversi da casa.«Sono felice - ha detto il sindaco di Caserta Carlo Marino - che l'azienda abbia dato la propria disponibilità a venire incontro alle esigenze delle fasce più deboli della nostra città. Tengo a sottolineare che i dipendenti del nostro concessionario sono attualmente in ferie ed eserciteranno questo servizio in forma volontaria, senza ricevere alcun compenso. Grazie a nome di tutti i casertani». Il servizio di acquisto e consegna di farmaci e gli altri beni necessari come quelli alimentari, si svolgerà dal lunedì al venerdì (dalle 9 alle 13). Ai cittadini basterà contattare il numero telefonico 0823.586887 e comunicare all'operatore nome, cognome, indirizzo ed un recapito telefonico; all'utente sarà riferito il nome e la matricola del dipendente incaricato, al fine di evitare qualsiasi tentativo di truffa. «Si tratta della prima di una serie di iniziative - ha concluso il sindaco - che vogliamo costruire a supporto della cittadinanza, in un momento difficile per tutti, nel quale l'obiettivo prioritario è tutelare anzitutto i nostri anziani e le persone più indifese».. La Polizia Municipale, dopo aver acquisito 69 autodichiarazioni per gli spostamenti, ha denunciato tre persone, tra cui un 73enne sorpreso seduto su una panchina dei giardini di corso Trieste.