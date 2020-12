Covid, positivo il sindaco di Capua: «Gestirò il Comune da casa»

Il sindaco di Capua (Caserta) Luca Branco è risultato positivo al Covid. Lo ha annunciato lo stesso Branco su facebook. «Questa mattina - ha scritto il primo cittadino - a seguito di uno dei controlli di routine che stavo effettuando per monitorare un'eventuale infezione da Covid-19, sono risultato positivo. Ovviamente resto in isolamento presso la mia abitazione, ma continuo a gestire la macchina amministrativa comunale grazie al supporto della tecnologia e soprattutto della mia giunta, dei consiglieri e dei funzionari e dipendenti comunali. Le mie condizioni di salute fortunatamente sono ottime». A Capua sono 148 le persone attualmente positive (14 in meno di ieri), con otto persone morte causa Covid da inizio pandemia. Intanto nel Casertano continua a calare il numero delle persone attualmente positive: sono 9040, 576 in meno di ieri, complice le 838 persone guarite nelle ultime 24 ore a fronte di 267 nuovi contagiati; cala anche il rapporto tra tamponi e positivi, che si attesta al 9% (2943 i test effettuati, ieri l'indice superava il10%). Tre persone sono morte nell'ultime 24 ore, 325 da inizio pandemia.

