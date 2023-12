Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti delle festività

BABBO NATALE IN MOTO

Domenica gli appassionati di moto si incontreranno davanti alla Reggia di Caserta per dar vita all’undicesima edizione di “Babbo Natale in moto”. L’evento si propone di aiutare i bambini meno fortunati raccogliendo per loro giocattoli e doni.

DANZA

Venerdì al teatro Don Bosco di Caserta si rivive la magia de “Lo schiaccianoci” con Il Balletto di Siena. Il balletto di Petipa con le celeberrime musiche di Čajkovskij è riletto coreograficamente da Marco Batti.

LIBRI

Venerdì al Circolo dei lettori di Capua – Cose d’Interni Libri si presenta “Nannina” (Garzanti), romanzo d’esordio di Stefania Spanò.

Con l’autrice ci saranno il gruppo di lettura di Capua il Luogo della Lingua festival e Giuseppe Bellone.

MUSICA/1

Al teatro Ricciardi di Capua sabato c’è la musica di Le Mani Avanti, coro a cappella fieramente e rumorosamente pop. Nato nel 2014 come laboratorio corale diretto da Gabriele D’Angelo, vanta un repertorio che spazia da Michael Jackson a Frank Sinatra.

MUSICA/2

Venerdì allo Sweet Lounge di Caserta c’è Tullio Pizzorno con "L'autore che canta", live in cui propone brani che ha scritto per altri artisti (compresi quelli per Mina) alternati a brani scelta dagli album pubblicati a suo nome.

PRESEPE VIVENTE

Il Convento Francescano di Santa Maria Capua Vetere torna ad allestire il suo Presepe Vivente grazie ai vari gruppi ed alle associazioni che frequentano la Parrocchia Santa Maria delle Grazie e che animeranno le varie scene del presepe. Appuntamenti sabato, il 26 dicembre ed il 6 gennaio. L’ingresso è gratuito.

TEATRO

Sul palco di OfficinaTeatro, a San Leucio, venerdì e sabato va in scena “Malacrianza", spettacolo di Michele Pagano liberamente ispirato alle opere di Roberto De Simone. Leggende, suoni, parole per un viaggio nella Napoli antica.

VILLAGGIO DI BABBO NATALE

Chiude i battenti sabato il Natale Village di San Marco Evangelista, al Polo Fieristico A1Expò. Tante le attrazioni per i più piccoli che troveranno gonfiabili ed il Villaggio di Babbo Natale con varie ambientazioni a tema. Per gli adulti mercatini ed un’area food.