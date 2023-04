Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti della settimana

EVENTI

In occasione della Pasqua, torna il Miserere del maestro Carlo Faiello con protagonista Isa Danieli. Lo spettacolo, in forma di teatro/concerto a cura de "Il Canto di Virgilio", quest’anno è dedicato a Don Peppe Diana ed è in programma mercoledì nell’Abbazia di San Lorenzo Fuori le Mura ad Aversa.

LIBRI/1

Gli incontri che fino a maggio introdurranno la diciottesima edizione del festival "Capua il Luogo della Lingua” proseguono martedì con Maurizio de Giovanni, che a Capua incontrerà gli studenti e la cittadinanza nell’Aula magna del Liceo "Salvatore Pizzi" per presentare il libro “Caminito. Un aprile del Commissario Ricciardi” (Einaudi).

LIBRI/2

Alla libreria Spartaco, in via Martucci a Santa Maria Capua Vetere, giovedì il giornalista Nello Trocchia presenta il libro-inchiesta "Pestaggio di stato" edito da Laterza. Conversano con lui il presidente della Camera penale di Santa Maria Capua Vetere Francesco Petrillo, Riccardo Polidoro, coresponsabile dell’Osservatorio nazionale carceri Unione camere penali ed il garante dei diritti dei detenuti Samuele Ciambriello.

MANIFESTAZIONI

Al Museo Michelangelo di Caserta mercoledì si terrà il terzo evento di approfondimento del programma di “Caserta al tempo di Vanvitelli”. Tre i momenti: una mostra che presenterà stampe, disegni ed una lettera autografa di Vanvitelli, un convegno sulla storia della città di Caserta al tempo dell’architetto della Reggia, ed infine una visita museale animata al museo che ospita l’evento.

MOSTRE

Si inaugura venerdì negli spazi dell’Associazione Alterum, in via Appia a San Nicola la Strada, “Spiaggiati - Vient’ a Terra”, mostra fotografica di Giulio Festa. L’appuntamento dalle 18 e 30 con ingresso libero.

MUSICA/1

Per i Concerti di Primavera dell’Associazione Anna Jervolino, martedì al Museo Campano di Capua Enrico Pace, tra i maggiori pianisti italiani, suonerà Ludwig van Beethoven, Clara Schumann e Johannes Brahms.

MUSICA/2

Venerdì al teatro Civico 14 di Caserta c’è “Zaleska sonorizza Nosferatu”, progetto audiovisivo della leader della band italiana Sudoku Killer. Ogni composizione musicale è ispirata ad un attore che ha impersonificato il personaggio di Dracula nella cinematografia.

MUSICA/3

Il cantautore napoletano Gnut è in concerto sabato al Mod Space Art Bar di Pietramelara. “Nun te ne fa'” è il suo ultimo lavoro, nato dal sodalizio con il poeta Alessio Sollo e con Piers Faccini, qui nelle vesti di produttore. Un inno al carpe diem napoletano, un invito a non dare troppo peso ai problemi.

