Urban Center, a giugno uno spazio aperto per le iniziative culturali

Un “open space” nella casa comunale per ospitare iniziative di carattere culturale e accogliere opere d’arte provenienti dal Museo di Arte Contemporanea. Nasce così “Urban Center” voluto dal Comune di Caserta per coniugare comunicazione, innovazione e cultura. I lavori termineranno entro il mese di giugno, quando gli spazi saranno aperti alla cittadinanza.



Gli spazi dello “Urban Center” si sviluppano su due piani. Al piano terra, al quale si accede sia da piazza Ruggiero che da piazza Vanvitelli, sono presenti spazi dedicati ad incontri culturali, eventi, conferenze, presentazione di libri, ma anche all’accoglienza turistica, con un infopoint dedicato a fornire informazioni ai visitatori. La struttura è completamente priva di barriere architettoniche ed è dotata di un ascensore che collegherà al primo piano, predisposto per un ottimale utilizzo da parte di persone con disabilità. Al piano superiore sono presenti tre uffici, nei quali sarà allocato il personale che si occuperà di cultura, comunicazione e innovazione digitale.



«Tra qualche mese inauguriamo il primo Urban Center della Campania, - ha spiegato il sindaco di Caserta, Carlo Marino – uno spazio in cui vedere i progetti in campo in città, predisporre un infopoint turistico dinamico e al servizio dei visitatori, ma anche per realizzare eventi e iniziative. Principalmente, però, sarà uno spazio aperto, dedicato ai giovani, che potranno fare teatro e tante altre attività di carattere culturale. Un’area situata fisicamente all’interno della casa comunale, che collegherà le due piazze, piazza Vanvitelli e piazza Ruggiero, destinata all’intera cittadinanza e che diventerà il luogo dei giovani della città di Caserta».