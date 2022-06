Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti della settimana

BENEFICENZA

Chef stellati e non, pizzaioli, pasticcieri e produttori, lunedì saranno a Villa Alma Plena di Casagiove per la quattordicesima edizione dell’evento di beneficenza “Cenando sotto un cielo diverso”. L’evento è promosso dall’associazione “Tra cielo e mare”, che ha rinnovato il proprio impegno a favore dei diversamente abili del centro Don Orione di Ercolano e dei piccoli pazienti del reparto di nefrologia dell’ospedale pediatrico Santobono di Napoli.

APPROFONDIMENTI L'AMBIENTE Casertavecchia liberata dai ripetitori: dal Borgo spostate a Poggio... L'EVENTO «Michaelica 2022»: sei comuni casertani ospiteranno... LE FESTE Frankie Knuckles tribute: l'evento che riunisce dj...

CINEMA

Dopo la presentazione alla Festa del Cinema di Roma nella sezione “Alice nella città”, il film “Corpo a corpo” arriva a Caserta. Giovedì al Duel Village la presentazione con la regista Maria Iovine, lo sceneggiatore Silvestro Maccariello e il compositore Paky Di Maio.

DANZA

A Casertavecchia giovedì (ore 21) “F.A.M.E. - Festival delle Arti Miste” prosegue con la compagnia Borderline Danza, in scena con “Matricola 0541”. La coreografia di Luigi Aruta e Giada Ruoppo nasce dalla volontà di indagare la motricità di uno studente quando studia, quando attende il proprio turno d’esame, quando lo svolge.

FESTIVAL/1

Torna giovedì per la sua terza edizione “Michaelica”, evento che con convegni, mostre, laboratori e spettacoli intende raccontare il legame profondo tra San Michele e il territorio. Sant’Angelo di Alife, Raviscanina, Rocchetta e Croce, Gioia Sannitica, Roccaromana, Castel Campagnano saranno i luoghi protagonisti di un ricco programma di iniziative.

FESTIVAL/2

Da giovedì a domenica “Radici Urbane - festival del cibo e dell'arte di strada” animerà l’Urban Park di Caserta, in via San Carlo. Previsti teatro di strada, musica, artigianato e l’immancabile street food proposto dai tanti truckfood partecipanti, con birrifici e aziende vinicole rigorosamente del territorio.

LIBRI/1

Lunedì a Caserta, nell'ambito della rassegna “R-Estate in villa”, a villetta Giaquinto si presenta alle 18.30 il libro “I padroni del vaccino” del giornalista di “Report” Emanuele Bonaccorsi. Con l’autore del libro interverrà Fabrizio Chiodo, ricercatore del Cern e ricercatore dell'istituto Finlay di Cuba.

LIBRI/2

Giovedì Maria Rosaria Selo presenta il suo libro “L'Albero dei mandarini” alla Libreria Spartaco, in via Martucci a Santa Maria Capua Vetere. Dalle 17.45 a conversare con la scrittrice sarà Maria Laura Labriola. Suggestioni musicali del maestro Antonio Simone, mentre le letture sono a cura di Piera De Cesare.

RASSEGNE

Da giovedì in Masseria Campito, a Gricignano di Aversa, la rassegna culturale “Aspri d’Autore”, che prende il via con una visita guidata alle cantine a cura di Paolo Saviano; seguirà con la degustazione di prodotti tipici e di vino Asprinio. Attesi anche l’inaugurazione della mostra fotografica “…Uscimmo a riveder le stelle” di Damiano Errico e lo spettacolo di teatro itinerante “Inferno in vigna” di Gigi Laperuta.

TEATRO

Venerdì, per la rassegna “F.A.M.E. - Festival delle Arti Miste”, a Casertavecchia la compagnia Mutamenti/Teatro Civico 14 presenta "Bianca, Neve e i tre Settenani". Scritto e diretto da Roberto Solofria che è anche tra gli interpreti con Antimo Navarra, Vincenzo Bellaiuto e Ilaria Delli Paoli, lo spettacolo è liberamente ispirato a “Biancaneve e i sette nani” dei fratelli Grimm.

(Per segnalazioni scrivere alla mail angelalonardo85@libero.it)