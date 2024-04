Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti della settimana

Cinema

Martedì sul grande schermo del cine-teatro don Bosco di Caserta, per il Cineforum targato Caserta Film Lab, c’è “Animali selvatici” di Cristian Mungiu. Il film, in concorso per la Palma d’Oro al festival di Cannes 2022, con la sua storia affronta i mali che attanagliano la società europea.

Libri

A Cesa, nella Sala “Siani” in piazza De Gasperi, mercoledì si terrà la presentazione del libro “Lo Stato vince sempre” del magistrato Catello Maresca.

L’autore dialogherà con Francesco Paolo Legnante, affrontando i temi della legalità e della lotta alla camorra.

Musica

Al teatro Comunale di Caserta, nell’ambito della rassegna “Jazz Music Foyer”, mercoledì il gruppo composto da Patty Lomuscio alla voce, Vito Di Modugno all'organo Hammond, Pietro Condorelli alla chitarra e Massimo Manzi alla batteria, propone “Dedicato a Caterina Valente”, omaggio all’iconica cantante italiana.

Teatro/1

Vanessa Incontrada martedì è al teatro Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere con “Scusa sono in riunione, ti posso richiamare?” commedia scritta e diretta da Gabriele Pignotta che è anche tra gli interpreti insieme con Fabio Avario, Nick Nicolosi e Siddharta Prestinari. Gli attori, prima dello spettacolo, saranno ospiti al Salone degli Specchi del Garibaldi nell’ambito de “Il Teatro degli Incontri”.

Teatro/2

Al teatro Ricciardi di Capua mercoledì arriva Peppe Iodice con “So’ Pep…Sempre di più”, versione aggiornata di un suo spettacolo di successo scritto dal comico insieme con Marco Critelli e Francesco Burzo. La regia è di Francesco Mastrandrea.

Teatro/3

Al Teatro Auditorium Tommasiello di Teano giovedì c’è Carlo Buccirosso con “Il vedovo allegro”. Al centro della commedia, scritta e diretta dallo stesso attore, le vicende del vedovo ipocondriaco Cosimo Cannavacciuolo.