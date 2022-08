Cosa fare nel weekend a Caserta e in provincia

BENI CULTURALI

Alla Reggia di Caserta un calendario di iniziative di approfondimento gratuite con ciceroni d'eccezione per scoprire la mostra “Frammenti di Paradiso - Giardini nel tempo alla Reggia di Caserta”. I primi incontri saranno affidati alla curatrice dell’esposizione Alberta Campitelli che, venerdì (alle 17) e sabato (alle 10.30), proporrà un focus dal titolo “La scena del potere e della festa”.

CINEMA

A Piedimonte Matese torna il cinema all’aperto con l'evento “CineMatese 25”, che celebra i venticinque anni della manifestazione con tre serate in cui raccontare com’è cambiato il mondo della pellicola. Le proiezioni si terranno da venerdì a domenica all’interno del chiostro di San Domenico, nel complesso museale di San Tommaso d’Aquino.

FOOD/1

A Mondragone da domenica a martedì in piazza Conte (lungomare ex pontile) è in programma la seconda edizione del “Mondragone Pizza Festival”. Diciassette le pizzerie presenti, con ben tredici forni ed un’area gluten free. Inoltre ogni sera sarà presente un ospite d’eccezione del mondo della pizza che si esibirà in uno show e non mancheranno musica ed intrattenimento per i piccoli.

FOOD/2

Sabato e domenica piazza dell’Emigrante, a Cervino, ospita la seconda edizione della Festa del vino. Una due giorni con vini locali, menù tipici, musica popolare ed un’area giochi dedicata ai bambini.

MANIFESTAZIONI

A Casertavecchia c’è “Un Borgo di Libri”, il festival letterario del Borgo medievale di Casertavecchia diretto da Luigi Ferraiuolo. Sabato e domenica due serate dal titolo “Pasolini Memoria” con visita del borgo a opera dei ragazzi della “Biblioteca Tifatina” e con l’incontro con le comparse e i produttori locali del “Decameron” in memoria di Pier Paolo Pasolini.

MUSICA/1

Venerdì e sabato Jovanotti torna a Castel Volturno, sulla spiaggia del lido Fiori Flava Beach. I concerti saranno una grande festa, dalle 14 fino a notte fonda, con ospiti, un villaggio con giochi da spiaggia, food e attività legate alla sostenibilità.

MUSICA/2

Venerdì al Museo provinciale campano di Capua i Neverlandangels in concerto con il loro spettacolo "Animae Oltre – Storia di Giuseppe Andrea e Aloyse”, opera rock sulla storia di Giuseppe Andrea Lombardini, caporale della Santa Inquisizione romana e accusato di alto tradimento. Il concerto sarà anticipato da una visita guidata a cura della Damusa Aps.

MUSICA/3

Nella basilica benedettina di Sant’Angelo in Formis domenica per il ciclo “Il suono e il sacro: Missa Medievalis - Chansons a la Vierge” nell’ambito della rassegna “Summer Concert” è previsto il concerto dell’Ensemble Oktoechos. I musicisti, diretti da Lanfranco Menga e con la voce narrante di Fulvio Sacco, eseguiranno musiche di Guillaume de Machaut, Marcabru, Guiot de Dijon, Gilles Binchois, Guillaume Dufay, Carmina Burana.

TEATRO

Nell’ambito della rassegna “Forestate”, nel borgo Foresta di Tora e Piccilli, venerdì in piazza Sant’Andrea va in scena lo spettacolo itinerante “Sei autori in cerca d'attore”. Si tratta di un progetto di drammaturgia site-specific a cura di Antonio Maiorino Marrazzo.

TRADIZIONI

Fino a domenica a Sessa Aurunca, in piazza XX settembre, c’è la diciannovesima edizione del Gran Torneo dei Quartieri. Quest'anno si rievocherà l'entrata in Città nel 1521 di Luigi ed Elvira di Cordova. Come sempre cortei storici, spettacoli, giocolieri, artisti, taverne, mostre, artigianato, mercatini storici, giochi.

(Per segnalazioni scrivere alla mail angelalonardo85@libero.it)