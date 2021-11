Covid, in quarantena 9 professori e 38 alunni: i giorni della paura al Giannone

Nove docenti e 38 alunni sono in quarantena nella stessa scuola, l'istituto Giannone, frequentata dai figli del paziente infetto dalla variante Omicron del Covid. Potranno rientrare lunedì, se avranno esito negativo al tampone, i bambini delle due classi poste in quarantena dopo il riscontro della positività di uno dei figli dell'ingegnere casertano infetto da Covid con variante Omicron. A Caserta tutta via non si parla di altro. Mamme in...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati