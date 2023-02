Posizionare una multa morale per aver parcheggiato male, occupare il confine di una pista ciclabile per evitare il parcheggio selvaggio, restare sulle strisce pedonali per evitari morti in strada: è stata una performance senza precedenti, la critical mass organizzata da associazioni e gruppi di ciclisti sabato scorso. Con la collaborazione anche di Bicincittà, l'evento è stato organizzato a favore di chi sceglie un tipo di mobilità sostenibile e che ogni giorno combatte contro gli automobilisti indisciplinati che non rispettano la precedenza, sostano sulle piste riservate alle due ruote e non si fermano quando incappano in strisce pedonali occupare da pedoni. A Caserta - città dove è stata organizzata la critical mass - le discussioni con automobilisti senza regole, sono quasi quotidiane.