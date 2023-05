“Bicincittà”, la classica pedalata del Maggio Uisp, domenica: al centro del dibattito il diritto alla mobilità

Sostenibilità ambientale e strade sicure sono i temi portanti della XXXV edizione di “Bicincittà Uisp”, che si tiene domenica. Il raduno è previsto alle 9:45 in piazza Gramsci, davanti alla Flora, e la partenza alle 10:15. Il corteo si muoverà attraverso via Battisti, via Renella, via De Martino, via Acquaviva, via Tevere, via Arno con una breve sosta all'Oasi, per poi riprendere in via Feudo di San Martino, viale della Libertà, via Battisti, via Renella, via Unità d’Italia, via Medaglie d’Oro, via San Carlo, via Galilei. I partecipanti taglieranno l'arrivo nella villetta Giaquinto, intorno alle 12. Quest'anno l'appuntamento con la pedalata del “Maggio Uisp” intende riportare al centro del dibattito il diritto alla mobilità. Una mobilità dolce, sostenibile, che permetta alle persone di vivere e valorizzare i luoghi che abitano.

«A Caserta Bicincittà è anche Casertainbici - si legge in una nota - che, insieme alle altre associazioni aderenti (Comitato Città viva,Csa Ex Canapificio, Lipu Caserta e Comitato villetta Giaquinto) rinnovano la richiesta di sostenere l’utilizzo delle due ruote come mezzo virtuoso di mobilità, attraverso una scelta coraggiosa e lungimirante: la chiusura al traffico veicolare privato di tutto il centro storico e l’ampliamento delle piste ciclabili, rendendo quelle attuali più sicure, sul modello di via Renella ed integrandole in una progettualità che parta dalla stazione ferroviaria di piazza Garibaldi, che deve fungere da sito di interscambio treno/bici/monopattini per pendolari/studenti e turisti».

Bicincittà Uisp si svolgerà anche in altre città di Terra di Lavoro: Bellona, Santa Maria a Vico, San Nicola la Strada e Vairano Patenora.