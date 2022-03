«Sulle aperture la linea della Regione è quella di sempre: vogliamo riaprire tutte le attività, da quelle economiche a quelle culturali, ma vogliamo aprire per sempre e non solo per finta. Per questo ci vuole attenzione, e continuare ad indossare le mascherine, anche perché da dieci giorni si registra un aumento degli ingressi nelle terapie intensive». Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, a margine della visita all'azienda Tme di Portico di Caserta. «Poi possiamo pure far finta di non vedere i problemi - ha aggiunto - ma la mascherina non mi sembra un così grosso sacrificio».

«Abbiamo progettato il collettore intercomunale consortile per irrigimentare le reti fognarie e per evitare gli allagamenti nel periodo autunno-inverno e per fare un'operazione ambientale che manca da decenni in questi territori. Ma l'intervento - ha aggiunto De Luca - si inserisce nel quadro di una più generale attività che stiamo facendo per realizzare su tutto il territorio regionale una rete fognaria che in molte zone non esiste e un sistema di depurazione per avere territorio bonificato e un litorale campano interamente balneabile».